30 Ağustos Zafer Bayramı, Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Buradaki program, protokol üyeleri tarafından çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı temsilcisi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirildi.

Şehitlikte dualar edildi

30 Ağustos programı, Sakarya Zaferi Şehitlik Anıtı’nda düzenlenen törenle devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Müftülüğü personeli tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Program kapsamında şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi. Tören, Şehitlik Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

Polatlı protokolü tebrikleri kabul etti

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, makamında tebrikleri kabul etti.

Kantay ile birlikte Garnizon Komutanı ve Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Ömer Şahin Selvi ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da makamda vatandaşların ve protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Şehitler için mevlit programı düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçede şehitler anısına dini program da gerçekleştirildi.

Öğle namazı öncesinde Çarşı Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu. Programda, başta 30 Ağustos Zaferi olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar edildi.

Polatlı’da düzenlenen tören ve anma programlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünün anlam ve önemi bir kez daha vurgulandı.