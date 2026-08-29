Yaklaşık 6 yıl boyunca Kanal D Ana Haber Bülteni'nin sunuculuğunu üstlenen Bayramoğlu, geçtiğimiz haziran ayında kanalla yollarını ayırmıştı. Deneyimli gazetecinin ayrılığının ardından yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.

Deniz Bayramoğlu Halk TV kadrosuna katılıyor

Edinilen bilgilere göre Deniz Bayramoğlu, Halk TV ile anlaşma sağladı. Bayramoğlu'nun yeni kanalındaki görevi ise önceki döneminden farklı olacak.

Kanal D'de akşam kuşağında ana haber sunan deneyimli gazeteci, Halk TV'de sabah haberleriyle ekran başındaki izleyicilere ulaşacak.

Yeni yayın döneminde başlayacak

Bayramoğlu'nun Halk TV'deki görevine yeni yayın döneminde başlaması bekleniyor. Tecrübeli gazetecinin katılımıyla kanalın sabah yayınlarında da yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi.

Ana haber ekranlarından sabah kuşağına geçiş yapacak olan Bayramoğlu'nun yeni programının yayın saati ve formatına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Deniz Bayramoğlu'nun Halk TV'ye transferi, yeni yayın dönemi öncesinde televizyon dünyasının dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.