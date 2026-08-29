Ankara’da birçok yol trafiğe kapanacak! Emniyet tek tek açıkladı
Ankara’da birçok yol trafiğe kapanacak! Emniyet tek tek açıkladı
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Kaynak: DHA