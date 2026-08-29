Kaynak: DHA
Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldı.
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