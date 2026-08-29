Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te toplu ulaşımın daha konforlu, güvenli ve modern hale getirilmesiamacıyla otobüs filosunu güçlendirmeye devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü, öz kaynaklarıyla satın aldığı 15 yeni dizel otobüsü toplu taşıma filosuna dahil etti.

Filoya eklenen yeni araçların 10'u solo, 5'i ise körüklü tip otobüslerden oluşuyor. Yeni otobüslerle birlikte Ankara'da vatandaşlara hizmet veren toplam otobüs sayısı 2 bin 14'e ulaştı.

Ankara’nın otobüs filosuna 15 yeni araç

EGO Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yeni alımlarla birlikte Başkent'in toplu ulaşım filosu genişletildi.

10 adet solo tip ve 5 adet körüklü tip olmak üzere toplam 15 dizel otobüs, EGO filosunda hizmet vermeye başladı.

Yeni araçların filoya dahil edilmesiyle özellikle şehir içi ulaşımda artan yolcu yoğunluğunun azaltılması ve Başkentlilere daha modern bir ulaşım hizmeti sunulması hedefleniyor.

Ankara’da yeni otobüs sayısı 584’e yükseldi

2019-2026 yılları arasında gerçekleştirilen araç alımlarıyla birlikte Ankara'ya kazandırılan yeni otobüs sayısı 584'e yükseldi.

Yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte EGO bünyesinde Ankara genelinde hizmet veren toplam otobüs sayısı da 2 bin 14'e çıktı.

Amaç daha konforlu ve güvenli ulaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent nüfusunun ve toplu ulaşım ihtiyacının artmasıyla birlikte araç filosunun yenilenmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.