Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklere yönelik diplomatik, kültürel ve sportif alanlarda gerçekleştirdiği engelleme girişimlerine tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erhürman, yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Barcelona Futbol Kulübü’ne üç ayrı mektup gönderdi.

Erhürman’dan BM ve AB’ye çağrı

Erhürman, BM Genel Sekreteri António Guterres, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Joan Laporta’ya iletilmek üzere hazırladığı mektuplarda, Rum tarafının son dönemde Kıbrıslı Türklere yönelik attığı adımlara dikkat çekti.

Mektuplarda özellikle söz konusu girişimlerin zamanlamasına vurgu yapan Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs ziyareti sırasında taraflara yaptığı “güvenin yeniden tesis edilmesine odaklanılması” çağrısını hatırlattı.

Erhürman, Rum tarafının bu çağrıyla örtüşmeyen adımlar attığını belirterek, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

“İzolasyonların sona erdirilmesi için adım atılmalı”

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, mektuplarında BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Türk halkının izolasyonuna son verilmesini öngören raporlarına da işaret etti.

Erhürman ayrıca AB Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin konuya ilişkin kararlarını hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının dünyayla bağlarının güçlendirilmesine yönelik adımların daha fazla ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Çocuklar ve gençler için spor vurgusu

Kıbrıs Rum yönetiminin özellikle çocukların ve gençlerin dünyayla bağlantı kurmasını engelleyen girişimlerinin, iki toplum arasındaki mevcut güvensizliği daha da artırdığını belirten Erhürman, bu durumun BM Genel Sekreteri öncülüğünde yürütülen Kıbrıs çözüm sürecine de zarar verdiğini kaydetti.

Erhürman, sportif ve kültürel etkinliklerin toplumlar arasındaki iletişim açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Barcelona’nın futbol kampı iptal edilmişti

Mektupların gündeme gelmesinde, Barcelona'nın akademisi Barça Academy tarafından KKTC'de düzenlenmesi planlanan futbol kampının iptal edilmesi de etkili oldu.

İspanyol kulübünün akademisi tarafından eylül ayında Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde 6-18 yaş arasındaki gençlere yönelik futbol kampı düzenleneceği açıklanmıştı.

Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Rum Futbol Federasyonu’nun UEFA, İspanya hükümeti ve İspanya Futbol Federasyonu nezdinde yaptığı girişimlerin ardından kampın iptal edildiği bildirildi.

Erhürman’dan uluslararası kurumlara mesaj

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, söz konusu gelişmelerin Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası alanda yaşadığı izolasyonun devam etmesine neden olduğunu belirterek, BM ve AB başta olmak üzere ilgili kurumların bu konudaki kararlarının hayata geçirilmesi gerektiği mesajını verdi.