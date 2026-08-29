Türkiye, girişimsel radyoloji ve ablasyon tedavisi alanındaki bilgi ve deneyimiyle yurt dışından gelen hekimlere eğitim vermeye devam ediyor. Romanya’dan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gelen 7 doktor, kanser tedavisinde kullanılan ablasyon yöntemini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Romanyalı doktorlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berat Acu ve ekibinin gerçekleştirdiği işlemleri yerinde takip etti. Eğitim kapsamında bir gün içerisinde 8 canlı hastaya uygulanan ablasyon tedavisi gözlemlendi.

Ablasyon yöntemi nasıl uygulanıyor?

Girişimsel radyolojinin, radyolojik görüntüleme yöntemlerinden yararlanarak hastanın vücut bütünlüğünü mümkün olduğunca bozmadan hastalıkların tedavi edilmesini sağlayan bir disiplin olduğunu belirten Prof. Dr. Berat Acu, yöntemin avantajlarını anlattı.

Acu, girişimsel radyolojide vücut boşluklarına veya damarlar içerisinden ulaşılarak çeşitli hastalıkların tedavi edilebildiğini belirterek, işlemlerin çoğunlukla hastanede uzun süre yatış gerektirmediğini söyledi.

Bu yöntemlerle hastaların iyileşme süreçlerinin daha kısa olabildiğini belirten Acu, tedavilerin sağlık sistemi açısından ekonomik maliyetinin de daha düşük olduğunu ifade etti.

“Dünya ile yarışabilecek düzeydeyiz”

Türkiye'nin girişimsel radyoloji alanında önemli bir noktaya geldiğini belirten Prof. Dr. Acu, 2022 yılından bu yana farklı ülkelerden hekimlere eğitim verdiklerini söyledi.

Tayland, Vietnam, Mısır, Balkan ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerden hekimlerin ESOGÜ'de eğitim aldığını aktaran Acu, Türkiye'deki sağlık altyapısının güçlü olduğunu vurguladı.

Acu, Türkiye'de dünyada uygulanan girişimsel radyoloji işlemlerinin gerçekleştirilebildiğini belirterek, “Dünya çapında ve dünya ile yarışabilecek bir düzeydeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Tümörler vücut bütünlüğü bozulmadan yok ediliyor

Eğitim kapsamında özellikle tümör vakalarına uygulanan ablasyon işlemlerinin ele alındığını belirten Acu, yöntemde hastalıklı dokunun kontrollü şekilde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin ablasyon konusunda sahip olduğu deneyimin yurt dışından hekimlerin ilgisini çektiğini belirten Acu, farklı ülkelerden gelen doktorların Türkiye'deki uygulamaları kendi ülkelerinde hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Romanyalı doktorların da gerçekleştirilen işlemleri yakından takip ettiğini belirten Acu, hekimlerin Türkiye'deki uygulama düzeyinden memnun kaldığını kaydetti.

“Ablasyon konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biriyiz”

Yabancı hekimlerin koordinatörü Umut Deniz Çulhalık ise yurt dışından eğitim almak isteyen hekimlerin taleplerine uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini söyledi.

Çulhalık, Türkiye'nin özellikle ablasyon yöntemi konusunda dünyada önde gelen ülkeler arasında bulunduğunu belirterek, yabancı hekimlerin işlem sayısı ve uygulama kalitesi açısından önemli bir gözlem fırsatı yakaladığını ifade etti.

Ablasyon alanında Güney Kore, İtalya ve Çin'in ardından Türkiye'nin geldiğini belirten Çulhalık, bunun Türkiye açısından gurur verici olduğunu söyledi.

“Romanya’da bu eğitimi alabileceğimiz bir merkez yok”

Romanya'da özel bir hastanede girişimsel radyolog olarak görev yapan Uzm. Dr. Roman Alexandru Loan da eğitim için Türkiye'ye geldiklerini anlattı.

Daha önce Fransa'da eğitim aldığını ve Bükreş'te görev yaptığını belirten Loan, Romanya'da ablasyon uygulamalarının henüz yeni olduğunu söyledi.

Loan, “Ablasyon çok fazla uygulanmıyor. Bu yöntemi orada öğrenebileceğimiz bir yer olmadığı için Türkiye'ye geldik” ifadelerini kullanarak, Türkiye'de edindikleri bilgi ve deneyimi Romanya'ya döndüklerinde kullanmak istediklerini belirtti.

Romanyalı doktorlar tedavileri yerinde inceledi

Türkiye'ye eğitim amacıyla gelen 7 Romanyalı doktor, gün boyunca kanser tedavisinde kullanılan ablasyon yöntemlerinin uygulanışını yakından takip etti.

Doktorlar, ESOGÜ Hastanesi'nde gerçekleştirilen işlemler sırasında yöntemin uygulanma aşamalarına ilişkin bilgi alırken, Türkiye'nin girişimsel radyoloji alanındaki deneyimini de yerinde gözlemleme fırsatı buldu.