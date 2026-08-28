Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Ganalı genç savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İstanbul'a gelen 22 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kojo Peprah Oppong İstanbul’a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde son aşamaya geldiği Kojo Peprah Oppong, sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Genç stoperin sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması ve transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Kojo Peprah Oppong kimdir?

Kojo Peprah Oppong, 22 yaşında Ganalı bir stoper. Futbol kariyerine ülkesi Gana'da bulunan De Visser takımında başlayan Oppong, daha sonra Avrupa'ya adım attı.

Genç futbolcu, İsveç ekiplerinden Norrköping'e transfer olduktan sonra kariyerine yine İsveç'te Sundsvall formasıyla devam etti.

Gösterdiği performansla dikkat çeken Oppong, 2025 yazında Fransa'nın Nice takımına transfer oldu. Genç savunmacı, Fenerbahçe'ye transferiyle kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.