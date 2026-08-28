Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği ile EkoAvrasya Vakfı işbirliğiyle organize edilen etkinlik, tarihi Nevşehir Kalesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan'dan etkinliğe katılan 17 ressam, tuvallerine Kapadokya'yı resmetti.

Ressamlar, kale surları içinde oluşturulan alanda çalışmalarını tamamlamak için uğraş verdi.

- 'İlk defa geldim ama umarım tekrar geliriz'

Türkmenistanlı ressam Jeyran Umarov, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Kapadokya'nın tarihi yerlerini gezdik. İlk defa geldim ama umarım tekrar geliriz. Başka ressamlarla tanıştık. Onlar bizim çalışmalarımıza bakıyor, biz onlardan teknik öğreniyoruz. Kapadokya'nın coğrafyası inanılmaz etkili oldu. İnşallah bunları tablolarımıza güzel şekilde yansıtabiliriz.' dedi.

Kazak ressam Yermukhan Zhuniskhan da etkinliğe katılmaktan dolayı memnun olduğunu ifade ederek, 'Bu programı Türk halklarının işbirliği ve dostluklarının gelişmesi açısından değerli buluyorum. Organizasyonda emeği olan tüm kurumlara teşekkür ederim.' diye konuştu.