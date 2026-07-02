Nevşehir'de yaşanan dolandırıcılık olayında, evlilik vaadiyle bir kişiyi kandırarak yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve para aldığı öne sürülen iki kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'dan Nevşehir'e gelen H.D. (20) ile S.Ç.A. (46), burada yaşayan Y.A. ile tanıştı. İddiaya göre kısa sürede Y.A. ve annesi İ.A.'nın güvenini kazanan iki kadın, evlilik hazırlıkları bahanesiyle aileyle yakın ilişki kurdu.

Düğün hazırlığı bahanesiyle milyonluk dolandırıcılık

Bir süre sonra evlilik hazırlıklarına başlayan Y.A., şüphelilerle birlikte bir sarrafa giderek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın takı satın aldı. Şüpheliler, düğün hazırlıkları kapsamında ihtiyaç olduğu gerekçesiyle damattan yüklü miktarda nakit para, çeşitli kıyafetler ile Y.A. ve annesine ait cep telefonlarını da aldı.

Altın ve diğer değerli eşyaları teslim alan iki kadın, daha sonra ortadan kayboldu. Şüphelilerin Nevşehir'den ayrılarak Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

Polis operasyonuyla Kayseri'de yakalandılar

Dolandırıldığını anlayan Y.A., durumu polis ekiplerine bildirerek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde olduğu tespit edildi. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınlar, nakit para, takılar ve cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D. ile S.Ç.A., işlemlerinin ardından Nevşehir'e götürülerek adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altın alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin Y.A. ile birlikte sarrafta altın alışverişi yaptığı görüldü. Kayıtlarda, H.D.'nin bilezikleri tek tek deneyerek incelediği anlar da yer aldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.