Niğde'de bir otelde konaklayan 53 yaşındaki Ümit Eroğlu, kaldığı odada ölü bulundu. Olay, Kale Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi.
Personelin dikkati acı gerçeği ortaya çıkardı
Edinilen bilgiye göre, otelde kalan Ümit Eroğlu'nun uzun süre odasından çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen otel çalışanları kontrol amacıyla odaya girdi. İçeri giren görevliler, Eroğlu'nu hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledi
İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ümit Eroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Eroğlu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Cenazesi morga kaldırıldı
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ümit Eroğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.