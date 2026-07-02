Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Zirve kapsamında görev yapan atlı polis ekipleri, Başkent Millet Bahçesi'nde devriye faaliyeti gerçekleştirerek görünür güvenlik hizmeti sundu.

NATO Zirvesi süresince başkent genelinde yaklaşık 56 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Güvenlik önlemleri kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de kentin farklı noktalarında konuşlandırıldı.

NATO Zirvesi için özel eğitimli 22 at görevlendirildi

Zirvenin güvenlik planlamasında görev alan 22 atın, kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen özel eğitimli güvenlik atları arasından seçildiği belirtildi.

Atlı polis ekipleri, özellikle vatandaş yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde devriye görevi yaparak hem güvenliği sağlayacak hem de görünür polis uygulamalarına destek verecek.

Ayrıca görev yapan tüm emniyet personelinin, hizmetlerin daha şeffaf ve etkin yürütülmesi amacıyla yaka kamerası kullandığı bildirildi.

'Tomris' ve 'Tulpar' vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında görev yapan 16 atlı polis, bugün Başkent Millet Bahçesi'nde devriye gerçekleştirdi. Devriye sırasında vatandaşlar atlı polis ekiplerine yoğun ilgi gösterirken, özellikle "Tomris" ve "Tulpar" isimli atlar büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada da ilgi gören atların dikkat çeken örgülü yelelerinin, kadın polisler tarafından özenle örülerek şekillendirildiği öğrenildi.

Ay-yıldız koreografisi havadan görüntülendi

Başkent Millet Bahçesi'nde görev yapan 16 atlı polis ile motosikletli polis ekiplerinin oluşturduğu ay-yıldız koreografisi de havadan görüntülendi.

Emniyet ekiplerinin, NATO Zirvesi boyunca Ankara genelinde güvenlik ve trafik denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.