Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Türkiye'nin su ürünleri sektöründe 2025 yılında tarihi bir rekora imza attığını açıkladı. Türkyılmaz, toplam su ürünleri üretiminin 1 milyon 37 bin tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

Türkyılmaz, toplam üretimin yaklaşık 630 bin tonunun yetiştiricilikten, 410 bin tonunun ise avcılıktan elde edildiğini ifade ederek, son yıllarda üretim artışının büyük bölümünün yetiştiricilik faaliyetlerinden kaynaklandığını söyledi.

Hamsi avcılıkta ilk sırada yer aldı

2025 yılında avcılıkta en fazla avlanan türün 245 bin tonla hamsi olduğunu belirten Türkyılmaz, hamsiyi sırasıyla çaça, sardalya, istavrit ve palamutun takip ettiğini söyledi. Palamut avcılığının önceki yıla göre gerilediğini ifade eden Türkyılmaz, üretimde oluşan açığın hamsiyle dengelendiğini dile getirdi.

Yetiştiricilikte ise alabalık, levrek, çipura ve Türk somonunun öne çıktığını belirten Türkyılmaz, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında toplam su ürünleri üretiminde ikinci, yetiştiricilikte ise birinci sırada yer aldığını kaydetti. Türkyılmaz, çipura ve levrek üretiminde dünyanın lideri, alabalık üretiminde ise dünya ikincisi olduklarını, yetiştiricilikte ise küresel sıralamada 15'inci sırada bulunduklarını söyledi.

Türkiye yaklaşık 100 ülkeye su ürünleri ihraç ediyor

Türkiye'nin su ürünlerinde net ihracatçı ülke konumunda olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, 2025 yılında yaklaşık 280-290 bin ton su ürünü ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

İhracatın parasal değerinin 2,3 milyar dolara ulaştığını belirten Türkyılmaz, aynı dönemde yaklaşık 140 bin ton balık ithalatı yapıldığını, bunun mali değerinin ise 380 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Böylece sektörün 1,9 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini kaydeden Türkyılmaz, Türkiye'nin yaklaşık 100 ülkeye su ürünleri ihraç ettiğini söyledi.

İhracatta en fazla talep gören ürünlerin çipura, levrek ve Türk somonu olduğunu belirten Türkyılmaz, yalnızca Türk somonundan yaklaşık 500 milyon dolar ihracat geliri elde edildiğini ifade etti. Avrupa Birliği pazarının kalite kriterleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Türkyılmaz, Türkiye'nin güvenilir üretimi sayesinde AB ülkelerine ihracatın sorunsuz şekilde sürdüğünü söyledi.

2028 ihracat hedefi 3 milyar dolar

Su ürünleri sektörünün 2028 hedeflerini de paylaşan Türkyılmaz, ihracat gelirini 2,3 milyar dolardan 3 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Toplam üretimin ise 1 milyon 250 bin tona yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade eden Türkyılmaz, üretim artışının büyük bölümünün yine yetiştiricilikten sağlanacağını söyledi.

Türk havyarı markası dünya pazarına hazırlanıyor

Türkyılmaz, sektörün yeni hedeflerinden birinin "Türk havyarı" markasını oluşturmak olduğunu belirterek, Mersin balığı yetiştiriciliğinde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Türkiye'de 12 tesiste yaklaşık 3 bin 200 ton Mersin balığı üretildiğini belirten Türkyılmaz, artık havyar üretimine de başlandığını söyledi. Hedeflerinin Mersin balığı üretimini 20 bin tona, havyar üretimini ise 100 tona çıkarmak olduğunu ifade eden Türkyılmaz, Türk havyarı markasıyla dünya pazarında yer alarak 100 milyon doların üzerinde ek ihracat geliri elde etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

"Vatandaşlarımız su ürünlerini güvenle tüketebilir"

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Türkyılmaz, Türkiye'de üretilen su ürünlerinin uluslararası kalite standartlarına uygun olduğunu belirterek, yetiştiricilik ve avcılık ürünlerinin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen ürünlerle iç piyasaya sunulan ürünler arasında herhangi bir kalite farkı bulunmadığını vurgulayan Türkyılmaz, ayrı üretim yapılmasının uygulamada mümkün olmadığını ifade etti.