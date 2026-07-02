Çaycuma Halk Oyunları Topluluğu, 7 bin 674 kişinin aynı anda horon oynayarak Guinness Dünya Rekoru kırdığı "Horon Bizimdir" etkinliğinde yer alarak büyük gurur yaşadı.

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Çaycuma'yı başarıyla temsil eden ekip, sergilediği performansla hem ilçenin adını duyurdu hem de Karadeniz'in köklü halk oyunları kültürünü coşkuyla yaşattı.

Topluluk yetkilileri, elde edilen başarının yalnızca bir dünya rekorunun parçası olmak anlamına gelmediğini, aynı zamanda kültürel mirasa sahip çıkmanın ve bu mirası gelecek nesillere aktarmanın da önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ekip, organizasyonda emeği bulunan eğitmenlere, dansçılara ve destek veren herkese teşekkür ederken, ulaşım ve organizasyon sürecindeki katkılarından dolayı Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın'a da ayrıca teşekkür etti.