Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve istihdam alanındaki sosyal destek uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye, sosyal yardım alan ailelerin 35 yaşını aşmamış çocuklarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ücretlerini bu yıl da karşılayacağını duyurdu.

ABB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, uygulamanın gençlerin kamu istihdamına erişimini kolaylaştırmayı ve sınav sürecindeki ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.

Başvurular 13 Temmuz'a kadar sürecek

Belediye tarafından yapılan duyuruda, KPSS ücret desteğinden yararlanmak isteyen adayların 13 Temmuz 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Destekten, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan ailelerin 35 yaşını aşmamış çocukları yararlanabilecek.

Gençlerin eğitim ve istihdamına destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında eğitim ve istihdam odaklı desteklerini sürdürürken, KPSS ücret desteğiyle gençlerin kamu kurumlarında çalışma hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, şartları sağlayan adayların başvurularını son başvuru tarihini beklemeden tamamlamaları çağrısında bulundu.