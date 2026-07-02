Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri Öğr. Gör. Dr. Ceren Uygun Oğan'ın koordinasyonunda hazırlanan konserde dönem boyunca edindikleri teknik ve sanatsal kazanımları sahne performanslarına yansıttı. Barok, Klasik, Romantik ve Modern dönemlerden seçilen eserler ile geleneksel halk ezgilerinin yer aldığı repertuvar, dinleyicilere tarihsel ve kültürlerarası bir müzik yolculuğu yaşattı.

Konserde piyano öğrencileri Deniz Uysal Karakuş, Zeynep Tüfekcioğlu, Nil Irmak Şahin ve Hüseyin Alagöz, dönüşümlü olarak seslendirdikleri dört el piyano eserleriyle beğeni topladı. Flüt öğrencileri Seren Tavuz, Ebru Öksüz ve Songül Öztürk Turan ile keman öğrencileri Ragsana Mammadova, Emre Karakuş ve İlayda Şimşek'in duo performansları da izleyicilerden alkış aldı.

Program boyunca öğrencilerin sahne disiplini, müzikal uyumu ve birlikte icra becerileri dikkat çekerken, farklı enstrümanlar arasında kurulan uyumlu diyalog konserin öne çıkan unsurları arasında yer aldı. Dönem boyunca sürdürülen teknik ve sanatsal çalışmaların sahneye başarılı şekilde yansıdığı konser, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Konserin sonunda Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ceren Uygun Oğan, sahne alan öğrencilere katılım belgelerini takdim ederek gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti.