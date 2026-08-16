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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) kapsamında eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği eserleri sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. 7 Ağustos’ta başlayan “Emekten Sanata BELMEK Sergileri”, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde Başkentlilerin ziyaretine açık bulunuyor.

BELMEK kursiyerlerinin eserleri sergileniyor

BELMEK kursiyerlerinin farklı branşlarda hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi, 6 Eylül’e kadar devam edecek. Sergi kapsamında her hafta farklı alanlarda üretilen eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Serginin 18 Ağustos’a kadar açık olacak ilk bölümünde; el nakışı, çini, iğne oyası, dantel angles ve şiş dantelbranşlarında hazırlanan yüzlerce eser ziyaretçilerle buluşuyor.

Her hafta farklı el sanatları Başkentlilerle buluşacak

“Emekten Sanata BELMEK Sergileri” kapsamında 21-25 Ağustos tarihleri arasında turistik el sanatları, taş bebek, kırkyama, ahşap boyama, mefruşat, sepet örgü ve rölyef branşlarında hazırlanan çalışmalar sergilenecek.

Serginin son bölümünde ise 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında giyim, takı tasarımı, deri işleme, gümüş, mozaik, deri ve örgü branşlarından eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Muhabir: Zehra Önen