Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) kapsamında eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği eserleri sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. 7 Ağustos’ta başlayan “Emekten Sanata BELMEK Sergileri”, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde Başkentlilerin ziyaretine açık bulunuyor.
BELMEK kursiyerlerinin eserleri sergileniyor
BELMEK kursiyerlerinin farklı branşlarda hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi, 6 Eylül’e kadar devam edecek. Sergi kapsamında her hafta farklı alanlarda üretilen eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Serginin 18 Ağustos’a kadar açık olacak ilk bölümünde; el nakışı, çini, iğne oyası, dantel angles ve şiş dantelbranşlarında hazırlanan yüzlerce eser ziyaretçilerle buluşuyor.
Her hafta farklı el sanatları Başkentlilerle buluşacak
“Emekten Sanata BELMEK Sergileri” kapsamında 21-25 Ağustos tarihleri arasında turistik el sanatları, taş bebek, kırkyama, ahşap boyama, mefruşat, sepet örgü ve rölyef branşlarında hazırlanan çalışmalar sergilenecek.
Serginin son bölümünde ise 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında giyim, takı tasarımı, deri işleme, gümüş, mozaik, deri ve örgü branşlarından eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.