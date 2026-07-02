İstanbul'da, düzensiz göçmenleri sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla Avrupa'ya yasa dışı yollarla götürme vaadiyle kandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Göçmenleri sosyal medya ilanlarıyla ağına düşürdüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında göçmenlerin Türkiye'ye kaçak yollarla girişini, ülkede barınmasını ve Avrupa'ya yasa dışı geçişini organize ettiklerini öne süren ilanlar paylaşıldığı tespit edildi.

Soruşturmada, Suriye uyruklu oldukları ve kod isim kullandıkları belirlenen A.F., A.H., B.A., A.K., A.A., A.S.H., M.B.K. ve V.D. isimli şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen kişileri A.H. isimli şüpheliye yönlendirdiği belirlendi.

TIR parklarında gasp ettikleri iddia edildi

Yürütülen çalışmalarda, A.H.'nin düzensiz göçmenleri otoyol güzergâhındaki TIR park alanlarına götürdüğü, burada ise mağdurların üzerlerindeki para ve değerli eşyaların zorla alındığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin göçmenleri Avrupa'ya götürme vaadiyle kandırarak organize şekilde hareket ettikleri değerlendirildi.

Şafak operasyonunda 4 gözaltı

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliye yönelik polis ekipleri tarafından saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.