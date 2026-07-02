Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri kapsamında kente gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 37 kişinin yaşamını yitirdiği olayların 33'üncü yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi.

Madımak Oteli'nde 33 aydın, 2 otel çalışanı ve olaylara karışan 2 kişinin hayatını kaybettiği olayların yıl dönümünde ilk anma programı Sivas Valiliği tarafından düzenlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler, Valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi olarak hizmet veren eski Madımak Oteli'ne yürüdü. Heyet, olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bırakarak dua etti.

Vali Şimşek: "Bu acı hepimizin ortak acısı"

Anma programında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Madımak'ta hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, yaşanan acının yalnızca hayatını kaybedenlerin yakınlarının değil, tüm Türkiye'nin ortak acısı olduğunu söyledi.

Benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Şimşek, toplumun birlik ve beraberliğini korumasının önemine dikkat çekerek, farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır aynı topraklarda barış ve hoşgörü içerisinde yaşadığını vurguladı.

Abdullah Güler: "1993, Türkiye'nin en karanlık yıllarından biri"

TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ise konuşmasında, 1993 yılının Türkiye'nin yakın tarihinde acı olaylarla anılan dönemlerden biri olduğunu ifade etti.

Madımak'ta hayatını kaybedenleri rahmetle anan Güler, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Başbağlar köyünde yaşanan katliamı da hatırlatarak, her iki olayın da toplumun hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Güler, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Belediye Başkanı Uzun'dan başsağlığı mesajı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da 1993 yılında yaşanan olayların acısını halen hissettiklerini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Esma Ersin: "2 Temmuz'u da 5 Temmuz'u da unutmayacağız"

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ise yaptığı konuşmada, Madımak ve Başbağlar'da yaşanan acıların insanlık vicdanında derin izler bıraktığını belirtti.

Ersin, "2 Temmuz ve 5 Temmuz'da yaşanan acıları unutmadık, unutmayacağız. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.