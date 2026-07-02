Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli bireyler ile eski hükümlü vatandaşların iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Programı kapsamında 2026 yılı 4'üncü dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, programın istihdamı artırmaya yönelik önemli desteklerden biri olduğunu belirtti.

"162 milyon liralık kaynak sağlamıştık"

Bakan Işıkhan, paylaşımında İŞKUR aracılığıyla yürütülen hibe desteğine mayıs ve haziran aylarında önemli bir bütçe ayrıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İŞKUR aracılığıyla sağladığımız 'Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'ne mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4'üncü dönem başvurularını başlatıyoruz."

"İstihdama ve üretime katılmak isteyenlerin yanındayız"

Destek programının, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmalarına ve üretime katılmalarına katkı sunduğunu vurgulayan Işıkhan, devletin bu alandaki desteklerinin süreceğini belirtti.

Bakan Işıkhan, "İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 10 Temmuz

Bakan Işıkhan, hibe desteğinden yararlanmak isteyen adaylar için 2026 yılı 4'üncü dönem başvurularının son tarihinin 10 Temmuz olduğunu duyurdu. Yetkililer, başvuru yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.