EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik düzenlemelerine ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan duyuruda, 6-7-8-9 Temmuz 2026 tarihlerinde başkentin bazı cadde, bulvar ve ana arterlerinde tam ve kısmi yol kapatmalarının uygulanacağı hatırlatıldı.

Yetkililer, özellikle zirve süresince ulaşımda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle vatandaşların seyahat planlarını önceden yapmalarının önem taşıdığına dikkat çekti.

Esenboğa Havalimanı-AŞTİ güzergâhı için kritik uyarı

EGO'nun paylaşımında, Esenboğa Havalimanı ile AŞTİ arasında ulaşım sağlayacak yolcuların, belirtilen tarihlerde trafik tedbirlerini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, olası gecikmelerin önüne geçebilmek için vatandaşların yolculuk saatlerini önceden planlamalarının önem arz ettiği ifade edildi.

Güncel trafik duyuruları takip edilmeli

EGO Genel Müdürlüğü, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlara güncel trafik ve ulaşım bilgilendirmelerini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara genelinde uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerinin, zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtilirken, sürücülerden ve toplu taşıma kullanıcılarından yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.