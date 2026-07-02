Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın hastanedeki tedavisi sürerken, son hali eşi Engin Polat tarafından paylaşıldı. Yaklaşık 10 gündür hastanede bulunan Polat'ın sağlık durumu, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

Polat ailesinin korumalığını yapan kuzenleri Can Polat'ın 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından zor bir süreç yaşayan Dilan Polat'ın, yaşadığı üzüntü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Aynı dönemde sosyal medya hesaplarının da kapatılması dikkat çekmişti.

Dilan Polat'ın sağlık durumuna ilişkin daha önce açıklama yapan kardeşi Sıla Doğu, "Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli" ifadelerini kullanmıştı.

Merakla beklenen yeni görüntü ise Engin Polat'tan geldi. Engin Polat'ın paylaştığı karede hastanedeki tedavisi devam eden Dilan Polat'ın son hali görüldü. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı Dilan Polat'a geçmiş olsun mesajları iletti.

Dilan Polat'ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.