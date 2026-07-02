Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu biri olayla ilgisi bulunmayan yaya olmak üzere 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Kurşunlar yoldan geçen vatandaşa da isabet etti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Kavgada E.K. ile S.K.'nin tabancayla ateş açması sonucu Y.B. ve B.B. yaralandı. Bu sırada caddeden geçen M.K. de isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın ardından şüpheliler bölgeden kaçtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan B.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan 4 şüpheliyi kısa sürede tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya ilişkin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.