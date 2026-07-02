Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Esma Ateş, çocukluğunda annesi ve anneannesinden öğrendiği turşu kurma geleneğini mesleğe dönüştürerek girişimcilik hikâyesi yazdı. Çubuk Et ve Yöresel Ürünler Pazarı'nda açtığı turşu evinde üretim yapan Ateş, yılın her döneminde hazırladığı yaklaşık 30 çeşit turşuyla hem damaklara hitap ediyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Pancar hasadının başlamasıyla birlikte en yoğun dönemlerinden birini yaşayan Ateş, pancar turşusunun ilçede en çok ilgi gören ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Pancar turşusunda iki farklı yöntem

Pancar turşusunu hem haşlayarak hem de çiğden hazırladıklarını belirten Ateş, iki yöntemin lezzet açısından farklılık gösterdiğini ifade etti.

Çiğden hazırlanan pancar turşusunun daha çıtır bir dokuya sahip olduğunu dile getiren Ateş, haşlanarak yapılan turşunun ise daha yumuşak kıvamıyla tercih edildiğini söyledi.

"Üç kuşaktır turşu kuruyoruz"

Turşuculuğun aileden gelen bir gelenek olduğunu vurgulayan Ateş, bu işi anneannesi ve annesinden öğrendiğini belirterek şunları söyledi:

"Evde turşu yaparken turşucu olduk. Turşu yapmayı anneannemden ve annemden öğrendim. Ailem üç kuşaktır bu işi yapıyor. Pancar çıkar çıkmaz taze taze kuruyoruz. Pancar, limon, sarımsak, tuz, sirke ve acı biber kullanıyoruz. Pancarları yıkayıp soyduktan sonra küp küp doğruyoruz. Kavanoza yerleştirip üzerini geçecek kadar su ekliyor, ağzını sıkıca kapatıyoruz. Güneş görmeyen serin bir ortamda 10-15 gün beklettikten sonra turşumuz hazır hale geliyor."

"İyi turşunun sırrı kaliteli malzemede"

Yaklaşık iki yıldır hazırladığı turşuları satarak gelir elde ettiğini ifade eden Ateş, üretim yapmayı severek sürdürdüğünü söyledi.

Lezzetli bir turşunun temelinde kaliteli malzeme ve doğru ölçülerin bulunduğunu belirten Ateş, "Malzeme ne kadar kaliteli olursa ortaya çıkan turşu da o kadar güzel olur. Tuzun, sirkenin ve saklama koşullarının dengesi çok önemli. Küçük bir ölçü hatası bile lezzeti etkiliyor. İyi turşu yapmak için önce bu işi sevmek gerekiyor." dedi.

Pancar turşusunun halk arasında özellikle kansızlığa iyi geldiğine inanıldığını da dile getiren Ateş, bu nedenle ürüne yoğun talep olduğunu ifade etti.

Festival hazırlıkları başladı

Çubuk'un geleneksel Kültür ve Turşu Festivali için hazırlıklara başladıklarını belirten Esma Ateş, festivalde ziyaretçilere birbirinden farklı turşu çeşitleri sunacaklarını söyledi.

"Festival için de birbirinden lezzetli turşular kuruyoruz. Bu lezzeti tatmak isteyen herkesi Çubuk'a bekliyoruz." diyen Ateş, hazırlıkların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Annesinden üretime destek

Esma Ateş'in annesi Selma Gevrek de kızının başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, zaman zaman iş yerine gelerek turşu kurulumunda yardımcı olduğunu söyledi. Aile geleneğini yeni nesle taşıyan anne-kız, Çubuk'un turşu kültürünü yaşatmaya devam ediyor.