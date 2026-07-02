İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' davasında, görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanık, davanın 16'ncı hafta duruşmasında yeniden hakim karşısına çıkacak.

İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasının tamamlanmasının ardından, 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, 'örgüt lideri' olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İddianamede, İmamoğlu'nun 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İBB davasında şimdiye kadar 51 sanık tahliye edildi

Davanın önceki celselerinde mahkeme heyeti, aralarında İBB yöneticileri, belediye çalışanları, reklamcılar ve iş insanlarının da bulunduğu toplam 51 sanığın tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen isimler arasında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanları Ali Üner, Evren Şirolu, Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı, zabıta memuru Nazan Başelli, İBB Veri Uzmanı İsmet Korkmaz, Yazılım Koordinatörü Emrah Yüksel, Bilgisayar Mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, Şehir Plancısı Nuri Cem Ceylan, Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, iş insanları Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak, Medya A.Ş. eski Genel Müdürü Elif İpek Atayman, reklamcı Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, reklamcı Alper Aydın, reklamcı Yunus Göçer, iş insanı Ahmet Güllü, İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ile Kültür A.Ş. eski İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan yer aldı.