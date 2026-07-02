Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 1,62 değer kazandı ve günü 14.350,60 puandan tamamladı. Endeks, yeni işlem gününe ise yükselişle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,46 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.382,06 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 0,79 ile orman, kağıt ve basım sektöründe görülürken, en fazla düşüş yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksinde yaşandı.

Küresel Piyasalarda Teknoloji Hisseleri Baskı Altında

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan sert satışlar risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Artan çip maliyetlerinin sektör genelindeki kârlılığı baskılayabileceğine yönelik endişeler, teknoloji hisselerinde satışların derinleşmesine neden oluyor.

Ayrıca, teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarının kısa vadede finansal sonuçlara ne ölçüde katkı sağlayacağına ilişkin belirsizlikler de küresel piyasalarda temkinli görünümün güçlenmesine yol açıyor.

Piyasaların Gözü ABD Tarım Dışı İstihdam Verisinde

Küresel yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Söz konusu verinin, ABD ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, güçlü bir istihdam görünümünün ABD ekonomisindeki dayanıklılığı teyit edebileceğini, bunun da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına yönelik beklentilerde dalgalanmaya neden olabileceğini değerlendiriyor.

BIST 100'de Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi için 14.500 ve 14.600 puan direnç, 14.200 ve 14.100 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.