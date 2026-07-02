Mamak Belediyesi Spor Kulübü, Karabük'te gerçekleştirilen ilk resmî Sayokan Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. Türkiye Sayokan Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda mücadele eden Mamaklı sporcular, farklı yaş ve kategorilerde kazandıkları derecelerle toplam 18 madalya kazanarak turnuvayı başarıyla tamamladı.

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Sayokan Takımı 18 Madalya Kazandı

Şampiyonada mücadele eden Mamak Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 5 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak kulüplerini başarıyla temsil etti.

Altın madalya kazanan Yağız Güler, Meriç Geçgil, Aysima Küçük, Hiranur Çelik ve Zeynep Kılıç, kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

Gümüş madalyaları ise Yaren Kapu, Ali Eymen Kadıoğlu, Amine Erva Kayapınar ve Mehmet Efe Kılıç kazandı.

Bronz madalya elde eden sporcular ise Hiranur Özkurt, Berat Bilimli, Zeynep Uçakçı, Elanur Çinan, Asya Satenoğlu, Şimal Nur Sazan, Muhammed Çekiç, Ahmet Umut Bilimli ve Doruk Sınıroğlu oldu.

"Başkentin Yıldızları" Projesindeki Sporculardan da Önemli Dereceler

Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Başkentin Yıldızları" ÇÖGEP Projesi kapsamında Sayokan eğitimi alan sporcular da şampiyonada önemli dereceler elde etti.

Projede yer alan Aysima Küçük, Türkiye şampiyonu olurken, Doruk Sınıroğlu Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Aynı proje kapsamında eğitim gören Lale İnan da şampiyonada Mamak Belediyesi Spor Kulübü adına mücadele etti.

Sayokan Sporu Türkiye'de Yaygınlaşıyor

Türk savaş sanatı olarak geliştirilen Sayokan, denge, koordinasyon, refleks, hız, disiplin ve stratejik düşünme becerilerini geliştiren özellikleriyle her yaştan sporcunun ilgi gösterdiği branşlar arasında yer alıyor. Son yıllarda düzenlenen ulusal organizasyonlarla birlikte Sayokan sporu Türkiye genelinde daha geniş kitlelere ulaşmayı sürdürüyor.

Karabük'te düzenlenen ilk resmî Sayokan Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen bu başarı, Mamak Belediyesi Spor Kulübü sporcularının disiplinli çalışmalarının karşılığını alırken, kulübün Sayokan branşındaki yükselişini de gözler önüne serdi. Sporcuların kazandığı dereceler, hem bireysel gelişimlerine hem de Sayokan sporunun Türkiye'de yaygınlaşmasına önemli katkı sağladı.