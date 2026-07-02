Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Yavaş, paylaşımında Madımak'ta yaşamını yitirenleri rahmetle anarken, yaşanan acının toplumun ortak hafızasında derin izler bıraktığını vurguladı.

"Tarihimize kara bir leke olarak kazındı"

Başkan Yavaş, mesajında, "2 Temmuz 1993… Tarihimize kara bir leke, ortak vicdanımıza hiç dinmeyecek bir acı olarak kazınan Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Yavaş'ın paylaşımı, Madımak Katliamı'nın yıl dönümünde çok sayıda vatandaş tarafından paylaşılırken, yaşamını yitirenler için anma mesajları da yayımlandı.

Madımak Katliamı unutulmadı

Her yıl 2 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenler, Türkiye'nin birçok kentinde düzenlenen anma programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla anılıyor. Siyasi isimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, olayda hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle yad ederken, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunuyor.