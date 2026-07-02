İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacıhüsrev Mahallesi'nde yaşandığı belirtilen olayda, 7 çocuğuyla birlikte sokakta kaldığını ifade eden Özlem A., sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısıyla gündem oldu. Çocuklarıyla metruk bir binada yaşadığını söyleyen kadının çağrısı üzerine çok sayıda hayırsever destek için harekete geçti.

İddiaya göre, aile için bir ev kiralandı, evin tadilatı yaptırıldı, temel eşyalar temin edildi ve 5 aylık kira bedeli olan 50 bin lira ev sahibine peşin olarak ödendi.

İddia: Ev sahibinden kira parasını geri alıp kayıplara karıştı

Aileye destek veren hayırseverlerden Hakkı Korkut'un iddiasına göre, evin anahtarı Özlem A.'ya teslim edildikten kısa süre sonra ev sahibi kendisini arayarak kira işleminden vazgeçildiğini söyledi. Korkut, Özlem A.'nın ev sahibine farklı bir ev kiralayacağını belirterek daha önce ödenen 50 bin lirayı geri aldığını ve daha sonra ortadan kaybolduğunu öne sürdü.

Yardım çağrısında yaşadıklarını anlatmıştı

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Özlem A., ailesi tarafından çocuklarıyla birlikte evden çıkarıldığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beyoğlu'nda yaşıyorum. 7 çocuk annesiyim. Kağıt ve plastik toplayarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Bir yıldır ailemin yanında kalıyordum. Çocuklarım ses yaptığı gerekçesiyle bizi evden çıkardılar. Çocuklarımla birlikte metruk bir binaya sığındım."

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Özlem A., yardım çağrısında bulunarak çocukları için sıcak bir yuva, yatak ve yorgan istediğini dile getirmişti.

"Çocuklarımın sıcak bir eve ihtiyacı var"

Özlem A., açıklamasında çocuklarının yıkanacak bir yere, güvenli bir eve ve temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bana değil, çocuklarıma yardım edin. En büyük isteğim onların sıcak bir yuvada yaşaması" ifadelerini kullanmıştı.

Hayırsever: 90 bin liralık destek boşa gitti

Aileye destek veren Hakkı Korkut ise yapılan yardımların boşa gittiğini öne sürdü. Korkut, hayırseverlerin evin tadilatı için yaklaşık 40 bin lira harcadığını, ayrıca 5 aylık kira bedeli olarak 50 bin lira ödendiğini belirterek şu iddiada bulundu:

"Ev hazırlandı, eşyalar getirilecekti. Anahtarı teslim ettikten sonra ev sahibi beni aradı. Özlem Hanım'ın kira parasını geri alıp ayrıldığını söyledi. Toplamda yaklaşık 90 bin liralık yardım boşa gitti. Bu durumdan dolayı şikayetçiyiz. En çok da mağdur olan 7 çocuk oldu."

Ev sahibi de iddiaları doğruladı

Evin sahibi de yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, kira bedelini teslim aldıktan sonra Özlem A.'nın kendisine evi kiralamaktan vazgeçtiğini söylediğini öne sürdü.

Ev sahibi, Özlem A.'nın kahvehanenin önünde kendisinden 50 bin lirayı geri aldığını iddia ederek, "Paranın bana ait olmadığını, hayırseverlerin ödediğini söyledim. Buna rağmen parayı alıp ayrıldı. Mahallede aradık ancak bulamadık" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili tarafların karşılıklı iddiaları gündeme gelirken, hayırseverler Özlem A. hakkında şikayetçi olduklarını belirtti. İddialara ilişkin resmi makamlar tarafından yürütülecek soruşturmanın sonucu bekleniyor.