Keçiören Belediyesi, Kuzey Kafkasya'nın zengin kültürel mirasını ve sanatsal değerlerini Başkent'e taşıyacak "Kuzey Kafkasya Kültür ve Sanat Festivali"ni vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerde ziyaretçiler, bölgenin geleneksel kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak.

Sergi iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak

Festival kapsamında düzenlenecek kültür sergisi, 2-3 Temmuz tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, Keçiören Sanat Galerisi'nde (Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi yanı) kapılarını sanatseverlere açacak.

Ziyaretçiler, Kuzey Kafkasya'nın tarihini, geleneklerini ve kültürel mirasını yansıtan eserleri inceleme imkânı bulacak.

Festival konser ve halk danslarıyla taçlanacak

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise 3 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek konser ve halk dansları gösterileri olacak. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek programda, Kuzey Kafkasya'nın geleneksel ezgileri ve renkli halk oyunları izleyicilerle buluşacak.

Keçiörenlilere davet

Keçiören Belediyesi, yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları festivale davet ederek, Kuzey Kafkasya'nın köklü kültürünü, zengin geleneklerini ve eşsiz sanatını birlikte keşfetmeye çağırdı. Belediye yetkilileri, her yaştan vatandaşın ücretsiz olarak katılabileceği etkinliklerin kültürel kaynaşmaya katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.