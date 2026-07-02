Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesini tek çatı altında birleştirecek Ay Yıldız Müşterek Karargahı, ilk resmi organizasyonuna 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ağustos 2021 tarihinde temeli atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kaba inşaatında büyük ölçüde sona gelindi.

TSK'nın komuta merkezi tek yerleşkede toplanacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede faaliyet gösterecek.

Türk bayrağındaki ay ve yıldızdan ilham alınarak tasarlanan karargah, özgün mimarisi, akıllı bina teknolojileri, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı.

İleri güvenlik teknolojileriyle donatıldı

Ay Yıldız Müşterek Karargahı; siber güvenlik sistemleri, balistik koruma önlemleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı geliştirilen güvenlik çözümleri ile ileri mühendislik teknolojileriyle donatıldı.

"Çelik Kubbe" anlayışı doğrultusunda geliştirilen güvenlik altyapısıyla karargahın, dünyanın örnek askeri komuta merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

İlk resmi organizasyon 36. NATO Zirvesi olacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantılarıyla ilk kez basın mensuplarına kapılarını açan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, ilk resmi organizasyonunu 36. NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirecek.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında konuk savunma bakanları ile NATO'nun üst düzey temsilcileri onuruna Ay Yıldız Karargahı'nda resepsiyon düzenlenecek.

Resepsiyonun, yerleşkenin mimarisinde "Yıldız" bölümünü oluşturan alanda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın hizmete girmesiyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı'nın kurumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyetinin artırılması ve Türkiye'nin savunma alanındaki stratejik kapasitesinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.