İçişleri Bakanlığı, son bir ayda 23 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile il emniyet müdürlüklerinin asayiş şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında son bir ayda 45 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

23 ilde 45 operasyon düzenlendi

Operasyonlarda 307 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 5 milyar 388 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmaların, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı: Mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Bakanlık açıklamasında, haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekeleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet gösteren yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, "Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca operasyonları gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonda görev alan polis ekiplerini tebrik etti.