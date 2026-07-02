Yunanistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Dodecanese (On İki Ada) bölgesi olduğu bildirildi.

Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar bekleniyor

Yetkili kurumların depremle ilgili saha çalışmaları sürerken, sarsıntının etkisi ve olası hasara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi makamlardan gelecek açıklamalar doğrultusunda haber güncellenecektir.