Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Google ve çatı şirketi Alphabet'in Android işletim sistemi nedeniyle verilen 4,1 milyar avroluk rekabet cezasına ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.

Mahkeme, Google'ın Android işletim sistemi kapsamında hakim durumunu kötüye kullandığına yönelik Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin 2022 yılında verdiği kararın hukuka uygun olduğuna hükmetti. Böylece Google ve Alphabet'in itirazı sonuçsuz kalırken, şirkete uygulanan 4,1 milyar avroluk para cezası kesinleşti.

Google'a Android nedeniyle rekor ceza

Avrupa Komisyonu, 2018 yılında aldığı kararda Google'ın Android işletim sistemi kullanan mobil cihaz üreticilerini çeşitli sözleşme ve lisans şartlarıyla Google Arama ile Chrome internet tarayıcısını cihazlara önceden yüklemeye zorladığını ve bu yolla pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığını açıklamıştı.

Komisyon, rekabet kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar avro tutarında rekor düzeyde para cezası vermişti.

Ceza 2022'de 4,1 milyar avroya düşürülmüştü

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, 2022 yılında Avrupa Komisyonu'nun kararındaki bazı değerlendirmeleri kısmen iptal etmiş ancak Google'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmederek para cezasını 4,34 milyar avrodan 4,1 milyar avroya indirmişti.

AB Adalet Divanı'nın son kararıyla birlikte Genel Mahkeme'nin hükmü onanırken, Google'a uygulanan 4,1 milyar avroluk rekabet cezası kesinleşmiş oldu.