Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa Birliği’nin öncelikli gündeminin “Avrupa’nın güvenliği ve Ukrayna’da barışın sağlanması” olmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Açıklama, Belçika’nın resmi haber ajansı Belga üzerinden yayımlandı.

Costa, Rusya’ya yönelik ekonomik baskının sürdürülmesinin ve aynı zamanda Ukrayna’ya gerekli desteğin sağlanmasının önemini vurguladı. Avrupa Birliği’nin Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltmaya çalıştığını ve fiyat müzakerelerine girmediğini aktaran Costa, “Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmak gerekiyor, ancak şu an bunun için doğru zaman değil” ifadelerini kullandı.

Macaristan’ın Ukrayna’ya fon transferini engelleme girişimine de değinen Costa, üye ülkelerin bu tür gözdağı verme çabalarını kınadı.

Öte yandan, Bart De Wever, Avrupa’nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye erişim sağlaması gerektiğini savunmuş, diğer liderlerin ise bu görüşü açıkça dile getirmeye cesaret edemediklerini belirtmişti.