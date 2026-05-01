Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Tülay Özer’in hayatını kaybettiği haberi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Acı haberin ardından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın paylaşımında, “Türk pop müziğinin güçlü sesi, değerli sanatçımız Tülay Özer’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Eşsiz yorumlarıyla Türk müziğine iz bırakan merhumeye Allah’tan rahmet; başta kıymetli sanatçımız Zerrin Özer olmak üzere ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sanat hayatı boyunca güçlü yorumu ve kendine özgü tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Özer’in vefatı, müzik dünyasında önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Eşsiz yorumlarıyla Türk müziğine iz bırakan merhumeye Allah'tan rahmet; başta kıymetli sanatçımız Zerrin Özer olmak üzere ailesine, yakınlarına ve tüm sanat…