Kanal D’nin fenomen yapımı Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı sezon finali yapmaya hazırlanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaz sezonu öncesi tatile çıkacak olan dizi ekibine usta oyuncu Ali Sürmeli dahil oldu.

“Celo Ağa” karakteriyle katılıyor

Tims&B imzalı ve yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizide yeni bir kötü karakterin geleceği konuşuluyordu. Kulislerden sızan bilgilere göre, merak edilen bu rolü Ali Sürmeli üstlenecek.

Usta oyuncu, dizide “Celo Ağa” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Hikâyede yeni dönem: Hapishane aksı

Yeni karakterle birlikte dizinin hikâyesinde önemli bir kırılma yaşanması bekleniyor. “Celo Ağa”nın gelişiyle birlikte senaryoda yeni bir hapishane aksının açılacağı ve olayların bu eksende derinleşeceği ifade ediliyor.

Sezon finali öncesi yapılan bu sürpriz transfer, dizinin final bölümüne olan ilgiyi artırırken, yeni sezona dair merakı da yükseltti.