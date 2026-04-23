TRT 1 ekranlarında pazar akşamlarına damga vuran “Teşkilat” dizisinin sezon finali tarihi netleşti. Altıncı sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizi, haziran ayında sezon arasına girecek.
TRT 1’de yayınlanan yapım, 14 Haziran Pazar akşamı ekrana gelecek 185’inci bölümüyle sezon finali yapacak.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın operasyonlarını konu alan dizinin 7’nci sezonu için hazırlıkların başladığı öğrenildi. Yeni sezonda kadroda yer alacak oyuncuların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Muhabir: Zehra Önen