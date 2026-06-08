Türkiye’nin gündemine oturan OnlyFans soruşturmasında kritik bir viraj geride kaldı. Platform üzerinden müstehcen içerikler üreterek maddi kazanç elde ettiği tespit edilen sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen adli süreçte iddianame hazırlandı. Aralarında milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimlerin de yer aldığı 27 sosyal medya fenomenihakkında, 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Dev Soruşturma Tamamlandı: İddianame Kabul Edildi
Sosyal medya platformlarında paylaşılan müstehcen içerikler ve bu içerikler üzerinden sağlanan gelir akışları, adli makamların takibine takılmıştı. Yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, fenomenlerin "müstehcenlik" ve yasal sınırları aşan içerik paylaşımı suçlamalarıyla hakim karşısına çıkması kesinleşti. Hazırlanan iddianamede, sanıkların her biri için ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Dava Açılan Fenomenler Arasında Kimler Var?
Kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok ismin yer aldığı 27 kişilik sanık listesinde şu fenomenler bulunuyor:
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Gizem Bağdaçiçek
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Merve Taşkın
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Azranur Ay Vandan
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Zeynep Alkan
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Ebru Arman
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Meltem Bakır
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Gizem Avcı
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Yağmur Şimşek
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Öznur Güven
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Cansu Bade Taş
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Kübra Yurdakul
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Arzu Yılmaz
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Ceyda Ersoy
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Derin Gür
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Dilber Doğan
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Eda Alboya
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Eme Nur Süder
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Kadriye Değirmenci
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Lina Su Özgen
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Yaprak Meriç Yücel
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Nisanur Kavak
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Tuğçe Cansu Parlak
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Tülin Arıkoğlu
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Burçin Erol
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Serpil Cansız
10 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi
Yargı makamları, dijital platformlar üzerinden kazanç sağlama amacıyla yapılan bu paylaşımların yasal mevzuata aykırı olduğunu belirterek, toplumsal ahlak ve hukuki normlar çerçevesinde cezalandırılmalarını talep etti. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan yargılama sürecinde, fenomenlerin mahkemede yapacağı savunmalar ve davanın seyri sosyal medya dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.