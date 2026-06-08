Türkiye’nin gündemine oturan OnlyFans soruşturmasında kritik bir viraj geride kaldı. Platform üzerinden müstehcen içerikler üreterek maddi kazanç elde ettiği tespit edilen sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen adli süreçte iddianame hazırlandı. Aralarında milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimlerin de yer aldığı 27 sosyal medya fenomenihakkında, 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dev Soruşturma Tamamlandı: İddianame Kabul Edildi

Sosyal medya platformlarında paylaşılan müstehcen içerikler ve bu içerikler üzerinden sağlanan gelir akışları, adli makamların takibine takılmıştı. Yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, fenomenlerin "müstehcenlik" ve yasal sınırları aşan içerik paylaşımı suçlamalarıyla hakim karşısına çıkması kesinleşti. Hazırlanan iddianamede, sanıkların her biri için ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dava Açılan Fenomenler Arasında Kimler Var?

Kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok ismin yer aldığı 27 kişilik sanık listesinde şu fenomenler bulunuyor:

Gizem Bağdaçiçek

Merve Taşkın

Azranur Ay Vandan

Zeynep Alkan

Ebru Arman

Meltem Bakır

Gizem Avcı

Yağmur Şimşek

Öznur Güven

Cansu Bade Taş

Kübra Yurdakul

Arzu Yılmaz

Ceyda Ersoy

Derin Gür

Dilber Doğan

Eda Alboya

Eme Nur Süder

Kadriye Değirmenci

Lina Su Özgen

Yaprak Meriç Yücel

Nisanur Kavak

Tuğçe Cansu Parlak

Tülin Arıkoğlu

Burçin Erol

Serpil Cansız

10 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

Yargı makamları, dijital platformlar üzerinden kazanç sağlama amacıyla yapılan bu paylaşımların yasal mevzuata aykırı olduğunu belirterek, toplumsal ahlak ve hukuki normlar çerçevesinde cezalandırılmalarını talep etti. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan yargılama sürecinde, fenomenlerin mahkemede yapacağı savunmalar ve davanın seyri sosyal medya dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.