Sanat dünyası güne acı bir haberle uyandı. Ekranların ve beyazperdenin tanınan yüzü, babası Recep Nas’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyurdu. Acı kaybını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ve sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu, paylaştığı duygusal mesajla yürekleri dağladı.

Sosyal Medyadan Duyurdu: "Acımız Çok Büyük"

Babasının vefatıyla sarsılan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Canım babam Recep Nas’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesiyle ilgili detayları netleştiğinde paylaşacağız. Dualarınızı eksik etmeyin. Acımız çok büyük." Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım Dönemi Yeniden Başlıyor! İçeriği Görüntüle

Paylaşımın ardından ünlü oyuncunun profili, kısa sürede binlerce taziye ve destek mesajıyla dolup taştı.

Sanat Dünyası ve Dostları Yalnız Bırakmadı

Vefat haberinin duyulmasıyla birlikte, sanat camiasından pek çok ünlü isim, yapımcı ve yönetmen de taziye mesajları yayınlayarak meslektaşlarının acısını paylaştı. Sosyal medyada adeta tek yürek olan dostları, acılı oyuncuya sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Recep Nas’ın cenazesinin ne zaman ve nereden kaldırılacağına dair detayların, aile yakınları tarafından ilerleyen saatlerde netleştirilerek kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.