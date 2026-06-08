CHP içinde son dönemde yükselen tansiyon ve parti içi tartışmalara yönelik en net ve kapsamlı değerlendirmelerden biri CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan geldi. Meclis Grubu’nun işleyişinden parti içi dengelere, yaklaşan kritik Parti Meclisi (PM) toplantısından birlik çağrılarına kadar pek çok konuda önemli mesajlar veren Günaydın, iç yönetmelik hükümlerini hatırlatarak tartışmalara yasal çerçeveden açıklık getirdi.

Grup Toplantısı ve Görevden Alma İçin Sayılar Net: "Kurallar Açık"

Parti içi muhalefet ve yönetimsel süreçlere ilişkin spekülasyonlara değinen Gökhan Günaydın, CHP TBMM Grubu İç Yönetmeliği hükümlerinin son derece net olduğunu vurguladı. Grup toplantılarının yapılması ve grup yöneticilerinin görevden alınma süreçlerinin tamamen bu kurallara bağlı olduğunu ifade eden Günaydın, mevcut milletvekili sayısı üzerinden şu matematiksel verileri paylaştı:

Grup Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılabilmesi için: En az 28 milletvekilinin imzası,

Toplantının açılabilmesi için: En az 46 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Günaydın ayrıca; grup başkanı, grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyelerine yönelik olası bir güvensizlik sürecinin ya da görevden alma talebinin de yine iç yönetmelikte belirtilen belirli çoğunlukların sağlanmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

"Tartışmaların Kavgaya Dönüşmesi Antidemokrat Cepheyi Sevindirir"

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak son derece zorlu ve yıpratıcı bir süreçten geçtiğini hatırlatan CHP Grup Başkanvekili, ana muhalefet partisinin omuzlarındaki sorumluluğa dikkat çekti. CHP’lilerin asıl ve temel görevinin partiye, millete ve ülkeye sahip çıkmak olduğunu söyleyen Günaydın, parti içi gerilimlerin kimseye bir fayda sağlamayacağını belirtti ve şu uyarıda bulundu:

"Tartışmaların kavgaya dönüşmesi, antidemokrat cepheyi sevindirmekten başka hiçbir işe yaramaz."

Gözler 11 Haziran’da: Kurultay Kararı Çıkacak mı?

Parti içindeki düğümün çözümü için demokratik mekanizmaları işaret eden Gökhan Günaydın, 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi (PM) toplantısına dikkat çekti.

Bu kritik toplantıda alınabilecek olası bir kurultay kararının, mevcut sorunların ve tartışmaların çözümü açısından en demokratik ve meşru yol olduğunu ifade eden Günaydın, tüm partilileri sağduyuya davet etti.

"Zaman Ayrışma Değil, Diri Olma Zamanıdır"

Açıklamalarını güçlü bir birlik ve dayanışma çağrısıyla sonlandıran Günaydın, CHP’nin ortak akılla hareket etmesi gereken bir dönemeçte olduğunu belirterek, "Zaman ayrışma değil; bir olma, iri olma ve diri olma zamanıdır"ifadelerini kullandı.