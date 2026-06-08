Ziraat Bankası kullanıcılarının cep telefonlarına, kredi kartlarından 1 milyon TL tutarında harcama yapılacağına ilişkin doğrulama şifreleri gönderilmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, bilgileri dışında gönderilen SMS'ler nedeniyle endişe yaşarken, bankadan konuya ilişkin açıklama geldi.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında banka kredi kartlarına yönelik işlem denemeleriyle ilgili paylaşımların yer aldığı belirtilerek, yapılan incelemelerde sistemlerde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlaline rastlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, işlem denemelerinin başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ve güvenlik sistemlerinin söz konusu hareketleri anlık olarak algılayarak gerekli koruma mekanizmalarını devreye aldığı kaydedildi.

Banka, yürütülen incelemeler sonucunda müşterilerin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığını vurgulayarak, finansal varlıklar ve kişisel verilerin güvenliğinin en yüksek öncelikleri olduğunu belirtti.

Ziraat Bankası, güvenlik sistemlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz çalıştığını ve olası risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiğini duyurdu.