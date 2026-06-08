Küresel rekabetin giderek arttığı iş dünyasında nitelikli ve belgeli iş gücü, ülkelerin ekonomik kalkınmasında stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; SYM CEO’su Muzaffer Özen, mesleki yeterlilik ve personel belgelendirme sistemlerinin çalışanların bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası standartlara göre doğruladığını belirterek, bu sistemlerin üretim kalitesinden iş güvenliğine, ihracat performansından kayıt dışı istihdamla mücadeleye kadar pek çok alanda kritik rol üstlendiğini vurguladı. Özen, sürdürülebilir büyümenin temelinde nitelikli insan kaynağının bulunduğunu ifade etti.

“ARTIK BİR İŞİ YAPIYOR OLMAK YETERLİ DEĞİL”

Özen, değişen iş dünyasında rekabetin artık sadece şirketler arasında değil, çalışanlar arasında da yaşandığını belirterek, “Artık bir işi yapıyor olmak yeterli değil; o işi standartlara uygun, ölçülebilir ve belgelenebilir şekilde yapabilmek gerekiyor. Günümüz dünyasında rekabet sadece şirketler arasında değil, aynı zamanda iş gücü arasında da yaşanıyor.” diye konuştu.

“USTALIK SADECE YILLARLA DEĞİL, YETKİNLİKLE ÖLÇÜLÜYOR”

Türkiye’de mesleki yeterlilik sisteminin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Özen, sistem sayesinde çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal standartlara göre değerlendirildiğini söyledi.

Mesleki deneyimin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Özen, “Bu sistem sayesinde artık ‘usta’ olmak sadece yıllarla değil, kanıtlanmış yetkinliklerle mümkündür. Erken yaşta kazanılan doğru mesleki alışkanlıklar, ülkenin geleceğini de şekillendirir.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA İLE ENTEGRASYON İMKÂNI

Avrupa’daki yeterlilik sistemlerinin daha geniş bir çerçevede ele alındığını belirten Özen, European Qualifications Framework (EQF) sayesinde farklı ülkelerdeki yeterliliklerin ortak bir dilde tanımlandığını söyledi. Bu durumun iş gücü hareketliliğini artırdığına dikkat çeken Özen, “Türkiye’de belge alan bir çalışan, Avrupa’da da anlaşılır ve tercih edilir hale geliyor. Bu da Türk iş gücünün uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde etmesini sağlıyor.” dedi.

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