Bakan Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından CSO Ada Ankara'da düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'na katıldı. Programda, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, milletvekilleri ile çok sayıda öğrenci yer aldı. Bakan Çiftçi, Nurullah Genç'in 'Uyan Artık Yiğidim' şiirinden mısralar okuyarak konuşmasına başladı. Türkiye Münazara Yarışması Büyük Türkiye Finali'nde gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Çiftçi, 'Sizler; düşünen, okuyan, araştıran, delil arayan, sözünü edep ile söyleyen bir gençlik yürüyüşünün sancaktarlarısınız. Bu tablo güçlüdür, umut vericidir ve Türkiye Yüzyılı gençliğinin ayak sesleridir. Bir söz savaşı keser; öfkeyi sükunete, ayrılığı kardeşliğe, karanlığı umuda çevirebilir. O nedenle her zaman ve her yerde, sözün hakkını vermemiz icap ediyor. Kelamı bilgiyle, fikri edeple, iddiayı ahlakla buluşturmamız gerekiyor. Münazara da tam olarak bize bu terbiyeyi kazandırır. Sözü ölçülü söyleyebilmeyi, fikri delille savunabilmeyi, karşısındakini dinlemeyi ve itirazı edep içinde yapmayı öğretir' ifadelerini kullandı.

'MAZLUMLARIN TÜRKİYE'DEN BEKLENTİSİ BÜYÜKTÜR'

Çiftçi, kürsülerin ve fikir meydanlarının Türkiye'nin tarihinde çok anlamlı bir karşılığı olduğunu ifade ederek, 'Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1972 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencisiyken katıldığı liseler arası münazara yarışmasında arkadaşlarıyla birlikte birincilik kazandı. İşte o gün bir lise kürsüsünde başlayan söz, yıllar sonra millet kürsüsünde, devlet kürsüsünde, dünya kürsülerinde hakikati haykıran bir liderlik duruşuna dönüştü. Davos'ta haksızlık karşısında yükselen 'one minute' oldu. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yükselen 'Dünya beşten büyüktür' oldu. Bu duruş, küresel adaletsizliğe karşı güçlü bir vicdan çağrısı olarak tarihe geçti, mazlum milletlerin yüreğinde umut oldu. Türkiye'nin artık kendi içine kapanan bir ülke olmadığını; hakkı savunan, adaleti dillendiren, insanlık adına cümle kuran büyük bir devlet olduğunu gösterdi. Buradan kendinize büyük bir pay çıkarın. Bugün savunduğunuz her fikir, yarın milletinize hizmet edecek büyük bir iddianın ilk adımı olabilir. Bugün gösterdiğiniz cesaret, yarın Türkiye'nin sesi olacak bir duruşa dönüşebilir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle Türkiye, büyük dönüşümler yaşadı. Artık kendi gücüne yaslanan, kendi istikametini çizen bir Türkiye var. Cenabıhakk'ın izniyle bu yürüyüş şimdi de bizleri 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile büyük ve güçlü Türkiye idealine götürecektir. 'Türkiye Yüzyılı', gençliğin yüzyılıdır; fikir sahibi gençlerin, ahlaklı ve donanımlı gençlerin yüzyılıdır. 'Türkiye Yüzyılı', imanına sahip çıkan, ailesine sahip çıkan, bayrağına sahip çıkan, devletine sahip çıkan gençlerin yüzyılıdır. Gençliğimizden beklentiler büyüktür. Bu ülkenin hedefi büyüktür, mazlumların Türkiye'den beklentisi büyüktür' diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SÖZÜ UMUTLA TAKİP EDİLİYOR'

Bakan Çiftçi, Filistin'de yaşanan gelişmelere değinerek, 'Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde, Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da sözümüz de hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıkacaktır, Kudüs'e olan bağımızdan rahatsız olanlar çıkacaktır, Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız, Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz, Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi, insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız. İşte bu umudu taşıyacak olan da sizlersiniz. Unutmayın; kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet, dallarımız ilim, teknoloji, sanat, siyasettir. Sizler bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de sizlerin huzur içinde okuyabildiği, güven içinde yaşayabildiği ve umutla geleceğe hazırlanabildiği bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacağız' dedi.

Program kapsamında Türkiye Münazara Yarışması ödüllerinin takdimi gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarışmada birinci olan öğrencilere ödüllerini takdim etti. (DHA)