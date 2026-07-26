Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası can aldı. Sinop-Kastamonu kara yolunda 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinop-Kastamonu kara yolu Alamabatak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit K.idaresindeki 57 ABN 502 plakalı kamyonet, Taşköprü istikametinde aynı yönde seyreden Hakkı D. yönetimindeki 34 DH 1417 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet refüjü aşarak karşı şeride geçti ve bu sırada Sait Yürekli yönetimindeki 06 BFA 803 plakalı otomobile çarptı.

1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü Sait Yürekli ile aynı araçta bulunan S.Y. ve O.Y., kamyonet sürücüsü Seyit K., diğer otomobilin sürücüsü Hakkı D. ile araçta yolcu olarak bulunan Zafer K. ve Engin S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Sait Yürekli'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sait Yürekli hastanede hayatını kaybetti

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sait Yürekli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.