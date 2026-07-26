Şırnak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şırnak merkez İkizce-Kumçatı güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada araçta bulunan Hacı A., Harun G., İsmail A., Musa B., Yusuf K., Muhammed Emin B., Gabar G., Ömer Faruk A. ve Yusuf K. yaralandı.
9 yaralı hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.