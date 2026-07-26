Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği ilk etap kampını tamamlamasının ardından ikinci etap hazırlıklarına başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 3 Temmuz'da başlayan ilk etap çalışmaları, 13 Temmuz'da İran U-23 takımıyla oynanan hazırlık maçıyla sona erdi. Kayserispor, karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
İlk etap kampının ardından futbolculara verilen 3 günlük iznin tamamlanmasıyla birlikte sarı-kırmızılı ekip, 16 Temmuz'da ikinci etap çalışmalarına başladı.
Antrenmanlar Atila Gerin yönetiminde devam ediyor
Kayserispor, Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarını ikinci etap programı kapsamında kulüp tesislerinde sürdüreceği belirtildi.