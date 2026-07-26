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Kayserispor, Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 'nde 3 Temmuz'da başlayan ilk etap çalışmaları, 13 Temmuz'da İran U-23 takımıyla oynanan hazırlık maçıyla sona erdi. Kayserispor, karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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