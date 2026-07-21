Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki 7 katlı bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, binanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki M.E.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle evin penceresinden zemine düştü.

Ağır Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Çocuğun düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı M.E.Ö., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Ekipleri İnceleme Başlattı

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çocuğun düşme nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.