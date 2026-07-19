İkinci el otomobil piyasasında son dönemde satış temposu belirgin şekilde yavaşladı. Sektör verilerine göre, satışa çıkarılan araçların alıcı bulma süresi ortalama 20 günün üzerine çıktı. Geçmiş aylarda daha kısa sürede el değiştiren otomobillerin artık daha uzun süre ilanlarda kaldığı görülüyor.

Alıcılar daha seçici davranıyor

Sektör temsilcileri, ekonomik koşulların etkisiyle tüketicilerin araç alım kararını daha uzun sürede verdiğine dikkat çekiyor. Yüksek faiz oranları, taşıt kredilerine erişimde yaşanan zorluklar ve fiyat beklentilerindeki farklılıklar nedeniyle alıcıların daha seçici hareket ettiği ifade ediliyor.

Özellikle piyasa değerinin üzerinde fiyatla ilana çıkan araçların satış süresinin daha da uzadığı belirtilirken, fiyatını güncel piyasa koşullarına göre belirleyen satıcıların ise daha hızlı alıcı bulabildiği kaydediliyor.

Fiyatlar dengelenme sürecinde

Uzmanlar, ikinci el otomobil piyasasında fiyatların büyük ölçüde dengelenmeye başladığını, alıcıların ise acele etmek yerine piyasayı takip ederek karar vermeyi tercih ettiğini belirtiyor. Bu durum, ilanların yayında kalma süresini uzatırken, pazarlık oranlarını da artırıyor.

Önümüzdeki dönemde kredi koşullarındaki olası değişikliklerin ve sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasının hareketliliği üzerinde belirleyici olacağı değerlendiriliyor.