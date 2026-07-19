Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte orman yangını riski yeniden gündeme gelirken, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, yangınlarla mücadelede alınması gereken önlemler ve orman işçilerinin çalışma koşullarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Aslan, yangınla mücadelenin yalnızca alevler yükseldiğinde değil, yangın çıkmadan önce başlaması gerektiğini vurgulayarak hem vatandaşlara hem de kamu kurumlarına önemli çağrılarda bulundu.

"EN KOLAY SÖNDÜRÜLEN YANGIN, HİÇ ÇIKMAMIŞ YANGINDIR"

Bu yıl uzun süren yağışların ardından oluşan yoğun ot örtüsünün büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Settar Aslan, sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu örtünün kolayca tutuşabilecek hale geldiğini söyledi. Aslan, "Her yaz mevsiminde orman yangını riskiyle karşı karşıyayız ancak bu yıl ayrıca dikkatli olmamız gereken bir durum var. Uzun süren ve bereket getiren yağışlar, ormanlarımızda, yol kenarlarında ve kırsal alanlarda çok yoğun bir ot örtüsü oluşturdu. Yağmurlar berekettir ancak bu otlar sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte adeta yanıcı bir tabakaya dönüşmektedir." dedi. Yangınla mücadelenin önleyici tedbirlerle başlaması gerektiğini ifade eden Aslan, "Yangınla mücadeleyi yalnızca alevler yükseldiğinde başlayan bir çalışma olarak görmemeliyiz. Esas başarı, yangın çıkmadan önce alınan tedbirdir. Bizim temel yaklaşımımız şudur: En kolay söndürülen yangın, hiç çıkmamış yangındır." sözleriyle erken önlemin önemine dikkat çekti.

"ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 91'İ İNSAN KAYNAKLI"

Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirten Aslan, vatandaşların göstereceği küçük dikkatin büyük felaketleri önleyebileceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine işaret eden Aslan, "Geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarının yüzde 91'i insan kaynaklıdır. Bu rakam bize aynı zamanda çok önemli bir gerçeği de göstermektedir: Yangınların çok büyük bir bölümü önlenebilir durumdadır." ifadelerini kullandı.

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