CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin farklı illerindeki icra dairelerinde tarla ve traktörlerin ardından büyükbaş hayvanların da satışa çıkarıldığını belirterek, tarım sektöründeki borç krizinin derinleştiğini söyledi.

Gürer, Antalya, Bursa'nın Karacabey ilçesi ve Balıkesir'in Manyas ilçesindeki icra dairelerinde bu ay toplam 12 büyükbaş hayvanın satış listesine alındığını açıkladı. "İcra ilanlarında artık sadece tarla, köy evi, ahır ya da traktör değil; damızlık düveleri, süt ineklerini ve buzağıları da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

12 büyükbaş hayvan icradan satışta

İcra dairelerinde satışa çıkarılan hayvanlara ilişkin bilgi veren Gürer, Antalya'da 4 düve (Holstein, Simental ve Charolais), Bursa Karacabey'de 3 Holstein Kırmızı Alaca damızlık büyükbaş, Balıkesir Manyas'ta ise 2 Holstein süt ineği, 1 gebe Simental inek, 1 erkek buzağı ve 1 dişi buzağı olmak üzere toplam 5 büyükbaş hayvanın satış listesinde yer aldığını söyledi.

Toplam 12 büyükbaş hayvanın icra yoluyla satışa çıkarıldığına dikkat çeken Gürer, "Bunlar herhangi bir mal değil, üretimin temel sermayesini oluşturan damızlık ve süt hayvanlarıdır" dedi.

"Tarım sektörünün borcu rekor seviyede"

Tarım kesiminin bankalara ve finans kuruluşlarına olan borcunun 1 trilyon 439 milyar 81 milyon liraya ulaştığını belirten Gürer, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek tarımsal kredi borcu ile karşı karşıyayız. Çiftçiler ağır bir borç yükü altında üretim yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

Geçen yıl yaşanan zirai don olaylarının üreticiyi ciddi gelir kaybına uğrattığını ifade eden Gürer, bu yıl da ürünlerin beklenen değerde satılamadığını belirtti.

"Geçen yıl dondan zarar gören çiftçi ödeme güçlüğüne düştü. Bu yıl ise ürününü değerinde satamıyor. Gelir-gider dengesi bozulunca icra kapıya dayandı. Bu ay 77 traktör, 4 bin 509 tarla ve 12 büyükbaş hayvan icra yoluyla satış sürecinde bulunuyor" dedi.

"Çiftçinin elindeki her şey gidiyor"

Borçlarını ödeyemeyen üreticilerin tarım arazilerini, evlerini, traktörlerini ve hayvanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Gürer, tarım sektöründeki kredi borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

"Çiftçinin elinde ne varsa gidiyor. Arazisi, evi, traktörü ve hayvanı haczediliyor. Üreticinin üretimde kalmasını sağlayacak ekonomik düzenlemeler artık kaçınılmaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Süt üreticisi maliyetin altında üretim yapıyor"

Çiğ süt fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını belirten Gürer, üreticiden litresi 24 lira 30 kuruşa alınan sütün üretim maliyetinin 30 liranın üzerine çıktığını söyledi.

"Market raflarında sütün fiyatı 100 liraya yaklaşırken üretici para kazanamıyor. Kazanan üretici değil, aracılar oluyor. Küçük aile işletmeleri üretimden elde ettiği gelirle ayakta kalamıyor" dedi.

"Buğday üreticisi de beklediği geliri elde edemedi"

Buğday başta olmak üzere birçok üründe açıklanan alım fiyatlarının üreticinin beklentisini karşılamadığını ifade eden Gürer, çiftçinin üretim sezonu boyunca yaptığı masrafları karşılayamaz duruma geldiğini belirtti.

Yem ve gübre desteği çağrısı

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yem ve gübre başta olmak üzere temel girdilerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Gürer, üreticinin ayakta kalabilmesi için maliyetlerin düşürülmesi çağrısında bulundu.

"Kazanan aracı, kaybeden üretici ve tüketici"

Aracılık sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Gürer, mevcut yapıda hem üreticinin hem de tüketicinin zarar gördüğünü ifade etti.

"Üretici emeğinin karşılığını alamıyor, tüketici ise ürünü pahalıya almak zorunda kalıyor. Bu tablo değişmeden gıda fiyatlarında kalıcı bir iyileşme sağlanamaz" dedi.

"Tarımda planlı üretim şart"

Tarımda planlı üretimin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, üreticinin desteklenmesinin yalnızca çiftçiler için değil, gıda arz güvenliği açısından da kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

"Üreticinin girdi maliyetleri düşürülmeden, ürününü değerinde satması sağlanmadan ve borçları yeniden yapılandırılmadan tarımda sürdürülebilirlik mümkün değil. Çiftçi üretimde kalırsa tüketici de uygun fiyatla gıdaya ulaşabilir" diye konuştu.